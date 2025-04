Minacce di morte, gli arbitri dell'Alsazia scioperano

"Non ne uscirai vivo", "sappiamo dove abiti": preso di mira durante una partita amatoriale a Strasburgo a fine marzo, Anthony, arbitro volontario da 10 anni, ha deciso di appendere il fischietto al chiodo. In segno di solidarietà nessuno dirigerà le 800 partite in programma in Alsazia questo fine settimana. "Dopo certe frasi è inimmaginabile per me tornare in campo. Non arbitro per essere minacciato di morte e per guardare a destra e a sinistra per strada il lunedì mattina quando esco di casa per vedere se qualcuno mi sta aspettando", ha detto il 35enne imprenditore e padre, che ha preferito non dare il suo nome. L'uomo ha sporto denuncia e la procura di Strasburgo ha confermato l'apertura di un'indagine. Di fronte alle minacce di morte, il comitato arbitrale distrettuale dell'Alsazia, il più grande di Francia con 85.000 iscritti e 537 club, ha deciso di dare un segnale forte: nessun arbitro dirigerà le partite in programma da venerdì a domenica, il che significa che 800 partite dovranno essere riprogrammate.