Milano CalcioCity 2019: racconto, gioco e cultura del calcio

L'EVENTO

L'idea di calcio parlato, raccontato e giocato in tutte le sue forme: questa l'idea alla base di Milano CalcioCity, che torna alla Triennale (e in varie altre sedi e campi da gioco diffusi in tutta la città) dal 26 settembre al 30 settembre. L’evento, realizzato con la direzione artistica di Stefano Boeri, Alessandro Riccini Ricci e Pierluigi Pardo, vuole riflettere sullo stato attuale del calcio per capire, attraverso talk, proiezioni e incontri, in quale direzione stia andando. Ma ovviamente ci sarà anche tanto calcio giocato!

L'evento, patrocinato dal Comune di Milano, fa parte del palinsesto YESMILANO e vedrà la partecipazione di tanti celebri ospiti tra ex calciatori, attori, giornalisti e protagonisti della nostra Serie A. Tra questi: Demetrio Albertini, Massimiliano Allegri, Andrea Aprea, Regina Baresi, Evaristo Beccalossi, Giuseppe Bergomi, Alessandro Bonan, Roberto Burioni, Marco Civoli, Fabio Capello, Antonio Cassano, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Giuseppe Dossena, Ciro Ferrara, Riccardo Ferri, Giovanni Galeone, Filippo Galli, Marco Giampaolo, Gli Autogol, Aldo Grasso, Gad Lerner, Roberto Mancini, Neri Marcorè, Massimo Mauro, Massimo Moratti, Davide Oldani, Giacomo Poretti, Francesco Toldo, Damiano Tommasi, Federico Sarica, Gianluca Zambrotta, Javier Zanetti.

GLI EVENTI PRINCIPALI:

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

ORE 18.00

KICK OFF - MILANO CALCIO CITY

Pierluigi Pardo (giornalista)

ORE 19.00

TUTTE LE LINGUE DEL CALCIO

Incontro dedicato all’evoluzione (e devoluzione) del linguaggio calcistico in televisione, tra telecronache e talk-show sportivi. Dai tecnicismi dei media di riferimento all’utilizzo pop del vocabolario sportivo.

ORE 21.00

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

Con: Massimo Moratti (presidente dell’Inter dal 1995 al 2014) e Gad Lerner (giornalista)

Un presidente, una leggenda. Lerner guida Moratti in un viaggio nel suo personale libro della storia nerazzurra. Dal mito del padre all’infinito ricordo del Triplete.

Verrà trasmessa un’intervista esclusiva a José Mourinho, dal Triplete all’attualità.

--------------------

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

ORE 17.00

PASSIONE AZZURRA - IL FUTURO DEL CALCIO: DONNE E GIOVANI

Con: Milena Bertolini (ct Italia Femminile), Paolo Nicolato (ct Under 21), Carolina Morace, Regina Baresi e Alessia Tarquinio (giornalista)

ORE 17.30

DNA MILAN

Con: Filippo Galli (217 partite con il Milan), Carlo Pellegatti (giornalista), Marco Marsullo (scrittore), Franco Ordine (giornalista)

Il capitolo rossonero di una mini saga di appuntamenti sullo stile di vita del tifo. Tifare Milan: unicità, differenze, approcci, partite che cambiano la vita, campioni che segnano il tempo.

ORE 19.00

ROSSI DI SERA

Con: Giorgia Rossi (giornalista Mediaset) e Franco Piantanida (giornalista Mediaset)

Se il successo, di pubblico e risultati, dell'Italia femminile al Mondiale di calcio ha rivoluzionato la visione di questo sport, facendo rumore ovunque, anche nel giornalismo sportivo-calcistico la figura delle donne ha superato tabù e barriere. Lo dimostra la storia di successo di Giorgia Rossi, giornalista Mediaset, cresciuta a pane e pallone, intervistata da Franco Piantanida.

ORE 21,00

IL MIO CALCIO LIBERO

Con: Stefano Boeri (architetto), Pierluigi Pardo (giornalista)

Un appuntamento a “schema libero”: fantasia al potere, l’arte del dialogo in campo e nel talk show. La partita come un romanzo, storie di calcio attraverso gli occhi di chi le racconta ai tifosi.

SABATO 28 SETTEMBRE

ORE 14.00

DISEGNARE UN PALLONE DA CALCIO

Workshop della Scuola Superiore di Arti Applicate del Castello Sforzesco.

ORE 16.30

PANE, CALCIO E FANTASIA

Con Davide Oldani (Chef 1 Stella Michelin), Andrea Aprea (Chef 2 Stelle Michelin), Marco Ambrosino (Chef Bistrot 28 Posti), Dario Donato (giornalista Mediaset)

Quando il grande calcio incontra la cucina d’autore. Campioni e ingredienti, partite e ricette, idoli e sapori: la formula perfetta in cucina come negli spogliatoi.

ORE 17.00

La Partita. Il Romanzo Italia-Brasile

Presentazione del libro di Piero Trellini

ORE 17.00

GLI AUTOGOL – THE MAKING OF

Con Gli Autogol

Incontro con il trio comico star di YouTube e dei social network. Come nascono le idee, le imitazioni, i meme, le parodie e i video più popolari della rete.

ORE 18.00

Gaetano Scirea: il gentiluomo

Incontro con Darwin Pastorin e Xavier Jacobelli

ORE 19.00

È finito il nostro carnevale

Lettura di Fabio Stassi

ORE 20.00

Crazy Football

Proiezione documentario

ORE 20.00

DNA INTER

Con Evaristo Beccalossi (216 presenze con l’Inter), Riccardo Ferri (290 presenze con l’Inter), Fabrizio Biasin (giornalista), Matteo Cruccu (giornalista)

Il capitolo nerazzurro di una mini saga di appuntamenti sullo stile di vita del tifo. Tifare Inter: unicità, differenze, approcci, partite che cambiano la vita, campioni che segnano il tempo.

ORE 21.00

DNA JUVENTUS

Il capitolo juventino di una mini saga di appuntamenti sullo stile di vita del tifo. Tifare Juventus: unicità, differenze, approcci, partite che cambiano la vita, campioni che segnano il tempo.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

ORE 15.00

DERBY DI ROMA: CAPITALE UMANO

Roma e Lazio, due tifoserie a confronto. Divisi dai colori in campo, uniti nella passione, nel calore, nella storie di una città unica al mondo.

ORE 16.00

RADIO KILLED THE VIDEO STAR

La radio, la voce del calcio. Racconto e immaginazione. Com’è cambiato il rapporto tra il mezzo radiofonico e la narrazione calcistico-sportiva nel corso degli anni.

ORE 17.00

Centoventi vs Novecento

Proiezione documentario e presentazione libro

ORE 18.00

FUORI (DI) CLASSE

Con Antonio Cassano e Fabio Capello

Quando il genio incontra le regole, talento e autorità, fantasia e schemi. Un fenomeno in campo e uno in panchina: l’intervista che non t’aspetti, i dialoghi non avete mai sentito, i retroscena degli ultimi 30 anni di grande calcio.

ORE 19.00

NUOVO CINEMA MARADONA

Con Ciro Ferrara (499 partite in Serie A), Massimo Mauro (307 partite in Serie A), Marco Bellinazzo (giornalista)

Prima della proiezione del film-documentario DIEGO MARADONA del premio Oscar Asif Kapadia, incontro con campioni e giornalisti che hanno vissuto a fianco del più grande calciatore di tutti i tempi. Un viaggio nella vita da film di Maradona, segreti e storie su uno degli uomini più amati e controversi della storia dello sport.

I NUMERI DI MILANO CALCIOCITY

Oltre 100 ospiti, 90 eventi tra cui: 30 talk, 10 proiezioni, 3 spettacoli teatrali, 110 partite, 10 location tra cui teatri, piazze, musei e oratori, 1.000 palloni in regalo, 50 alberi adulti donati da Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza al Comune di Milano, 3.500 ragazzi e ragazze coinvolti nell'attività di gioco