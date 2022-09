Milan, Brahim Diaz rischia il taglio dalla lista Uefa

© Getty Images

Brahim Diaz potrebbe essere escluso dalla lista Uefa del Milan. Lo spagnolo è in ballottaggio con Yacine Adli e oggi Stefano Pioli dovrà prendere una decisione perché scade il termine per consegnare i nomi dei 24 giocatori alla Uefa rispettando tutti i criteri. In sette dei 31 presenti in rosa saranno tagliati: quasi sicure le esclusioni di Tatarusanu, Bakayoko, Ibrahimovic e Lazetic. Poi bisognerà sacrificare altri tre giocatori e la logica porta a pensare a un trequartista e due difensori dove l'indiziato numero uno è Ballo-Touré.