“Per come stavamo controllando la partita c'eravamo solo noi in campo, poi l'arbitro ha preso la sua decisione. Non ho visto l'episodio, non so dire se è giusto o sbagliato. Theo espulso? Non so se abbia simulato o meno: l'arbitro mi ha detto che ha simulato al 100%". Parole di Kyle Walker dopo l'1-1 del Milan contro il Feyenoord che elimina i rossoneri dalla Champions.