"AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita". Lo ha comunicato il club rossonero in una nota pubblicata nella tarda serata di martedì. L'ex terzino del Manchester inizierà subito la riabilitazione.