Milan, è tornato anche Kessie

NEWS ROSSONERE

Mancava solo lui ed ecco che, possiamo anche dire finalmente, pure Franck Kessie è tornato a Milano. Il centrocampista ivoriano non era a Milanello da un mese quando aveva lasciato l'Italia (per volare appunto in Costa d'Avorio) in seguito alla sospensione dei campionati. Poi la lunga trafila per trovare un volo di ritorno e le inevitabili difficoltà per la mancanza assoluta di collegamenti. Ora è tornato agli ordini di mister Pioli.

Dopo il suo sbarco quindi sarà necessario un periodo di quarantena che non è noto sapere se lo farà direttamente nella sua abitazione oppure a Milanello. In questo lungo periodo di assenza, tuttavia, Kessie ha seguito in modo scrupoloso le indicazioni del mister per farsi trovare pronto poi alla ripresa del campionato.