Milan, Theo Hernandez suona la carica: "Dobbiamo cambiare l'approccio alle gare"

Theo Hernandez non si accontenta della vittoria sul Como e la conferma arriva nel dopo partita quando, ai microfoni di Dazn, il terzino francese ha lanciato l'allarme verso i compagni: "Sono veramente felice, fare la storia in un club come il Milan e superare il mio idolo Paolo come numero di gol è incredibile. Devo continuare a fare tanti gol. La cosa che dobbiamo cambiare è l’approccio alle partite che è troppo molle e non va bene. Nel secondo tempo abbiamo messo più aggressività. La classifica non è per niente bella, siamo il Milan e dobbiamo stare in alto. Abbiamo passato un momento difficile, ma c'è stata la vittoria della Supercoppa e ora speriamo di arrivare in Champions”.