Alla scoperta di...

Ex giocatore tra le altre dell'Inter e ora nello staff di Ghalenoei, ci ha parlato della punta iraniana descrivendo caratteristiche e qualità

© Getty Images Antonio Manicone, vice-allenatore dell'Iran, conosce bene l'obiettivo del Milan Mehdi Taremi. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente e ha accettato, nonostante si trovasse al momento in Iran, di raccontarci del centravanti del Porto che sta per diventare ufficialmente un attaccante rossonero.

Che giocatore è Mehdi Taremi?

Si tratta di un attaccante totale a livello fisico e tecnico: è potente, ha corsa e qualità. A livello tattico è un calciatore che ama venire dentro al campo per costruire gioco, aprire gli spazi alle ali ma anche puntare la porta palla al piede o tagliando. Sa giocare sia in un attacco a due punte sia come unica punta. Nell'Iran gioca con Azmoun, che è più ariete da 16 metri.

A livello umano invece come lo descriverebbe?

Professionista serissimo. Giocatore che si impegna sempre a fondo negli allenamenti, educato e disponibile. Va d'accordo con tutti, si integra bene a livello caratteriale ed è un leader. Lo definirei un uomo-squadra con un atteggiamento sempre positivo.

Al Milan come potrebbe trovarsi con giocatori come Rafael Leao?

Bene a livello di qualità tecniche e tattiche. Ama portare palla e fare il regista, ma anche dialogare con i compagni e sfruttare i loro punti forti. Potrebbe anche giocare con un centravanti come Giroud in un attacco a due perché le caratteristiche sono simili a quelle di Azmoun con cui Taremi è perfettamente complementare.

Tra qualche mese c'è la Coppa d'Asia, quando inizia e quanto potrebbe stare lontano eventualmente dal Milan?

La Coppa inizia a metà gennaio e si conclude a metà febbraio. In caso di finale, quindi, starebbe lontano un mese. Per quanto riguarda i tempi del raduno pre-torneo è molto presto per dirlo, mancano svariati mesi e ci sono variabili in base ai campionati che possono spostare la data di qualche giorno.

L'impatto con il campionato italiano?

A mio avviso non avrebbe nessun problema di integrazione con un campionato come la Serie A perché è un giocatore veramente molto intelligente sia dentro che fuori dal campo. Ha movimenti eccellenti da centravanti, può giocare veramente in ogni torneo e lo sta dimostrando di anno in anno.

Taremi sta facendo benissimo in Europa, segnando molto, però è arrivato a 26 anni in questo calcio. Come mai?

Questa è una caratteristica di molti giocatori iraniani che scelgono, se lo scelgono, di fare il salto in età più avanzata di molti altri. Nel suo caso è andata così, è rimasto fino a 25 anni in Iran e poi ha fatto due anni all'Al Gharafa prima di venire in Europa.

In patria di che fama gode?

È in assoluto il giocatore più famoso della nostra nazionale e certamente il più amato in Iran, un vero simbolo.

