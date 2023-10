Milan, sospiro di sollievo per Pulisic ma infortuni pesanti per Kalulu e Pellegrino

MILAN

Nessuna lesione per lo statunitense, lesione del tendine femorale per il francese e frattura per l'argentino

© Getty Images Il Milan ha reso noto l'esito degli esami a cui si sono sottoposti in giornata i giocatori infortunatisi ieri sera nel match contro il Napoli. Per quanto riguarda Pulisic sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra. Per Pellegrino invece frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Brutte notizie anche per Kalulu che si è procurato una lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico.

Pioli tira dunque un sospiro di sollievo per Pulisic, uscito precauzionalmente a fine primo tempo proprio per evitare guai più seri. La sua situazione verrà comunque monitorata giorno dopo giorno: presumibile a questo punto un suo possibile rientro già con l'Udinese o al più tardi con il Psg in Champions. Molto serio invece l'infortunio subito da Kalulu. Non si tratta di una semplice contusione, così come era filtrato nell'immediato dopo partita, ma di una lesione tendinea che dovrà, come detto, essere valutata nell'ottica di un intervento chirurgico. Difficile fare previsioni, ma in caso di operazione i tempi di recupero sarebbero decisamente lunghi, almeno quattro mesi. Anche per Pellegrino non una distorsione ma una frattura, per quanto composta. Anche in questo caso tempi lunghi per poterlo rivedere in campo, una quarantina di giorni come minimo.