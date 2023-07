Milan, riecco i big a Milanello: Leao in posa con Giroud e Theo Hernandez

© instagram

Il Milan è pronto a volare in America per la tournée a stelle e strisce (programmate tre amichevoli contro Juventus, Real Madrid e Barcellona) e in casa rossonera hanno fatto rientro pure i big. Giroud, Leao e Theo Hernandez in particolare, ci hanno tenuto a certificare il loro ritorno postando una foto sui social direttamente dalla palestra del centro sportivo di Carnago. A pensarci il portoghese che infiamma il popolo rossonero "Siamo tornati". In mostra il fisico: tutti e tre appaiono in grande forma nonostante le vacanze appena terminate. Intanto i rossoneri domani prenderanno parte ad un primo test amichevole al cospetto del Lumezzane.