“Si, è sempre bello segnare. È stato importante segnare in questo match difficile. Il Monza era un avversario tosto. È stata una partita dura ma ce l’abbiamo messa tutta per vincere. Sono tre punti fondamentali”. Così Tijjani Reijnders a Sky dopo il successo sul Monza: “Non c’è nessun problema, i miei muscoli stanno bene. Adesso dobbiamo goderci questa vittoria e prepararci al meglio per il Real Madrid”.