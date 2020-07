Milan, Rangnick e la richiesta Red Bull: un intoppo da 8 milioni di euro

FUTURO ROSSONERO

Manca un soffio per l'addio ufficiale di Ralf Rangnick alla Red Bull e il conseguente approdo al Milan dove avrà pieni poteri e dove comincerà il suo lungo percorso nel calcio italiano. Non prima, tuttavia, di un'uscita milionaria anche in virtù delle tre stagioni di contratto che legano il "professore" al gruppo che ha in mano le redini di Lipsia e Salisburgo. Qualche voce, però, agita le acque serene della trattativa. Secondo Sky, infatti, la Red Bull pretenderebbe un indennizzo economico-penale di 7/8 milioni di euro. Da qui, dunque, una possibile frenata e un allungamento dei tempi.

Sino a pochi giorni fa non vi era alcuno stop e il dialogo tra le parti andava avanti senza alcuno scossone e nel segno della massima cordialità. Ora, al contario, qualche mugugno ora pare ci sia: anche se il Milan e Rangnick si sono scelti e non hanno intenzione di separarsi proprio sulla bandiera a scacchi.

C'è poi l'aspetto legato mercato futuro che, con i vertici Elliot e l'a.d. rossonero Ivan Gazidis,si sta apparecchiando. Si parla, spiega La Gazzetta dello Sport, di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle vendite.

Stefano Pioli è lì a Milanello che lavora bene e costruisce consensi sia per il gioco sia per l'atteggiamento, ma non basterà. Anche il suo destino è segnato: porterà i rossoneri in Europa e poi saluterà via Aldo Rossi.