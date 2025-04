Con la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan non solo si potrà giocare la possibilità di alzare il trofeo il prossimo 14 maggio a Roma, ma si è anche qualificato alla Final Four della prossima edizione della Supercoppa Italiana. Da regolamento, infatti, si qualificano le prime due del campionato e le due finaliste di Coppa Italia