Milan, Pulisic: "Spero che i tifosi capiscano che do sempre il 100%"

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della Lega Serie A e tra gli argomenti trattati anche la stagione appena conclusa con il Milan. "Anche in questa stagione abbiamo vissuto grandi momenti come la vittoria della Supercoppa ma anche momenti molto difficili. Penso che sia importante staccare un po’ dal calcio e assicurarsi di avere ancora una vita personale e stare con la testa a posto. Poi devi solo continuare a dare il massimo ogni giorno - ha spiegato l'attaccante statunitense -. Ci saranno sempre alti e bassi nella mia carriera, così come nella carriera di tutti. Non sarà tutto perfetto. Quindi bisogna solo restare calmi, mai esaltarsi troppo e mai abbattersi troppo". Sul rapporto con i tifosi: "È difficile per i tifosi conoscere davvero i giocatori. Nessuno conoscerà davvero il mio carattere fuori dal campo ma sai, la mia intenzione è che loro vedano cosa do in campo e come gioco con il cuore ogni volta che scendo in campo e do il massimo e combatto per i loro colori. Spero che la gente lo capisca perché questo club mi ha dato tutto e gliene sono estremamente grato. Voglio solo essere ricordato come qualcuno che ha dato il 100% ogni singola volta che è sceso in campo".