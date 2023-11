Milan, oggi arriva la squalifica di Giroud: rischia da due fino a quattro giornate di stop

MILAN

Espulso a Lecce dopo le frasi ingiuriose rivolte all'arbitro: tutto dipende dal referto di Abisso

© Getty Images E' atteso in giornata il comunicato del Giudice Sportivo Mastrandrea in merito alle sanzioni relative all'ultima giornata di campionato. Va da sé che tutta l'attenzione del Milan sia rivolta al giudizio che riguarda Giroud, una sanzione che può variare da - probabilmente - un minimo di due giornate sino a quattro. Tutto dipenderà dal referto dell'arbitro Abisso, dal resoconto di quanto successo nei minuti finali del match contro il Lecce quando il centravanti francese è stato espulso in seguito alle proteste per la mancata concessione di una punizione per un fallo di mano commesso dal difensore giallorosso Pongracic. Una svista da parte di Abisso che ha mandato su tutte le furie l'attaccante milanista, provocandone la reazione.

"Non è giusto e non è bello vedere queste proteste" ha dichiarato nella serata di domenica il designatore Rocchi. "Dobbiamo essere severi perché nei numeri generali sono aumentate e poi c'è un'indicazione della Uefa chiara al riguardo. Certi comportamenti non possono essere più accettati. L'insulto di Giroud è applicazione del regolamento". Il francese, si diceva, rischia fino a quattro turni di squalifica qualora nel referto di Abisso si faccia riferimento a un "atteggiamento particolarmente ingiurioso e irriguardoso", comportamento che, in base alla modifica dell'articolo 36 del regolamento Aia-Figc approvata da Consiglio Federale nell'aprile scorso, può essere censurato con sanzioni molto più severe rispetto al passato. Alla ripresa dopo la sosta, lo ricordiamo, il Milan sarà impegnato a San Siro contro la Fiorentina. A seguire, ovviamente per quanto riguarda il campionato, Frosinone, Atalanta e Monza. Queste le quattro partite che rischia di saltare Giroud.