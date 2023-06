Milan, numeri da top club mondiale: valore raddoppiato negli ultimi 5 anni

classifica forbes

I rossoneri al 14° posto (con incremento del 129%) nella speciale classifica di Forbes, dove comanda il Psg

© ipp Il Milan è tra i 27 club al mondo che negli ultimi cinque anni ha raddoppiato il proprio valore. Lo dice la classifica stilata dall'autorevole testata finanziaria Forbes, in cui il club rossonero occupa il 14° posto con un valore attuale di 1,4 miliardi di dollari e un incremento in percentuale negli ultimi 5 anni del 129%. Il Milan è l'unica squadra italiana presente e la terza europea, oltre al Psg che occupa la testa dello speciale ranking - valore 4,2 miliardi di dollari e incremento del 334% - e al Liverpool (5,2 e 173%), in quinta posizione.

Tra le 27 squadre che hanno raddoppiato o più di valore negli ultimi cinque anni, 13 (Atlanta FC, New York City, Los Angeles FC, Milan, Psg, Liverpool, Manchester City, Los Angeles Rams, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Tampa Bay Lightining, Colorado Avalanche) hanno conquistato almeno un campionato e nove squadre (DC United, New York City, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Buffalo Bills, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, New York Islanders, Tottenham) si sono trasferite (o lo stanno facendo) in nuovi stadi.