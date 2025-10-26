Milan: Loftus-Cheek torna a disposizione con l'Atalanta, Estupinian ancora out

Per il Milan le buone notizie dall'ultimo allenamento arrivano da Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, che ha saltato le sfide contro Pisa e Fiorentina per un affaticamento muscolare rimediato nella rifinitura prima della gara contro la Viola, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi torna a disposizione di mister Allegri per la trasferta di martedì sera a Bergamo contro l'Atalanta. Niente da fare per Estupinan, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato durante una partita con l'Ecuador: il terzino ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato.