MILAN, LEONARDO: "PIATEK PERFETTO PER NOI"

24/01/2019

Leonardo, dg dell’area sportiva del Milan, ha spiegato alla stampa la scelta di acquistare Piatek dal Genoa per sostituire Higuain: “La scelta non era così complicata. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 13-14 gol in Serie A, più pali e traversi. Piatek ha fatto vedere subito il suo talento in Italia. Lui conosce già bene il nostro calcio e il nostro campionato, ha le caratteristiche giuste per il nostro stile di gioco".