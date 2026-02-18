Milan, Leao: "Partita che era da vincere, chiedo ai tifosi di essere tutti insieme"

Rafa Leao non è soddisfatto alla fine della gara pareggiata contro il Como: "Era una partita da vincere. Abbiamo giocato molto meglio rispetto all'ultima partita contro di loro, abbiamo avuto di più la palla ma nel primo tempo potevamo essere più decisi davanti alla porta. Abbiamo subito il gol e poi continuato a giocare, ma nel secondo tempo dovevamo essere più determinati nell'ultimo cross. Arriva un momento importante della stagione, chiedo ai tifosi di essere tutti insieme". Poi sulla corsa scudetto: "L'Inter? Ci sono ancora tante partite davanti. L'abbraccio a Maignan? Abbiamo giocato insieme al Lille, è una persona importante per me. Era un momento difficile per lui dopo l'errore, il mio era un supporto in più".