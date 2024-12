Milan, Leao: "Pari col Genoa non è la fine del mondo"

"Cominciamo a capire le idee di Fonseca, ci vuole tempo. Non sempre le partite riescono per come vorremmo. Possiamo cambiare solo la nostra cattiveria davanti la porta. Le idee del mister sono buone, vuole giocare e pressare alto. Serve tempo per questo, il pareggio di oggi non è la fine del mondo e dobbiamo rialzarci insieme perché oggi è mancato davvero poco per la vittoria, abbiamo preso una traversa": lo dice Rafael Leao a Dazn dopo il pari del Milan col Genoa a San Siro. "Il calcio è così… Prima della partita il mister ci aveva detto che questa partita era importante per la classifica, ma non ci è mancato né sforzo né attitudine, avessimo giocato altri trenta minuti, la palla non sarebbe ugualmente entrata", assicura.