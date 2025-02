Milan, Leao: "Il loro gol un po' strano. Credo ancora nella Champions"

"Avevamo la partita nelle nostre mani, l'obiettivo era vincere per risalire in classifica. Siamo solo noi i colpevoli oggi, ora dobbiamo rialzare la testa per vincere contro la Lazio". Così l'attaccante del Milan Rafa Leao commenta a Dazn la sconfitta contro il Bologna in campionato. "Siamo delusi, il loro primo gol è stato un po' strano ed è meglio che non parlo. Ora dobbiamo restare insieme, arriva un'altra partita importante contro una squadra difficile da affrontare e speriamo di prendere i tre punti. Sarà come una finale e vogliamo vincere", ha aggiunto il portoghese. "Ci sono ancora tante partite, è ovvio che ci credo. La serie è un campionato molto difficile e noi dobbiamo pensare solo a vincere".