Manovre rossonere

I rossoneri continuano a spingere per la realizzazione della loro nuova casa fuori da Milano dopo la rottura con l'amministrazione comunale

© Getty Images Il Milan vuole realizzare a tutti i costi il proprio stadio a San Donato, nella ormai nota zona San Francesco. A tal proposito si è espresso nuovamente l'assessore ai lavori pubblici del comune di San Donato Massimiliano Mistretta: "Lo stadio del Milan sull’area San Francesco? Nel giro di qualche settimana il club rossonero potrebbe presentare un progetto. L’interlocuzione tra il nostro Comune e la società calcistica è aperta, l’interesse del Milan per San Donato è reale e concreto” ha dichiarato.

Sviluppi costanti quindi, che continuano a susseguirsi ormai da mesi e lasciano ben sperare la società di Gerry Cardinale. Le voci sullo stadio lo vogliono con una capienza tra i 65mila e i 70mila spettatori, con una grossa area commerciale e numerose attività collaterali. Investimento totale da circa 1 miliardo di euro, con l'obiettivo di completare tutti i lavori entro il 2029. Ci sono in oltre progetti di viabilità per rendere lo stadio raggiungibile facilmente anche in metropolitana, che richiederanno l'intervento del Comune di San Donato che dovrà apporre svariate modifiche alla mappa della città per favorire il progetto ed evitare il congestionamento di uno snodo stradale cruciale.