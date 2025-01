Milan, Ibrahimovic: "Senza continuità Supercoppa vale meno"

"La scelta di Conceiçao? Cercavamo una reazione, dare uno shock alla squadra con il cambio di tecnico. La squadra ha accettato il modo di lavorare di Conceiçao, è importante. Ora è importante continuare, se non si continua la Supercoppa vale meno": lo dice Zlatan Ibrahimovic a Sky poco prima della sfida contro il Cagliari a San Siro. "La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi, ora è importante portare questa reazione in campionato - aggiunge - e portare i punti che ci servono. Quando fai le scelte devi credere nelle scelte che fai. Fino a gennaio eravamo dietro alla nostra scelta, ma non c'era continuità e abbiamo fatto un cambio".