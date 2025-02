"Contestazione dei tifosi? So che l'ultimo scudetto che ho vinto è grazie ai tifosi. Il Milan non era nella top 4 e ha vinto il titolo. Con i tifosi il Milan ha doppia forza. Sono importanti, c'è grande differenza quando c'è tifo e quando c'è silenzio. Stiamo lavorando, siamo concentrati e stiamo facendo tutto per portare risultati": queste le parole di Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione di Santiago Gimenez.