Milan, gli auguri per i 40 anni di Modrić

"Un giorno importante per Luka Modric, un traguardo da celebrare. Al Milan da poco, nei cuori dei tifosi rossoneri da sempre, un po' come longeva è la sua passione per questi colori. Luka Modric, nato il 9 settembre 1985, oggi festeggia 40 anni. L'età è solo un numero, e sul campo il campione croato ce lo dimostra ogni giorno. Siamo solo all'inizio di questo cammino insieme, ma l'affiatamento è già importante. Arrivato con un bagaglio di esperienza e di trofei notevole, Luka si è messo subito a disposizione del Mister e della squadra, con umiltà e con la sua leadership silenziosa, con tanta voglia di raggiungere grandi risultati sul campo. Oggi, tutti insieme, ti festeggiamo: buon compleanno, eterno Luka Modric!". Con queste parole sul suo sito il Milan celebra il centrocampista croato Luka Modric nel giorno in cui compie 40 anni.