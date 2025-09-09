Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Milan, gli auguri per i 40 anni di Modrić

09 Set 2025 - 19:04

"Un giorno importante per Luka Modric, un traguardo da celebrare. Al Milan da poco, nei cuori dei tifosi rossoneri da sempre, un po' come longeva è la sua passione per questi colori. Luka Modric, nato il 9 settembre 1985, oggi festeggia 40 anni. L'età è solo un numero, e sul campo il campione croato ce lo dimostra ogni giorno. Siamo solo all'inizio di questo cammino insieme, ma l'affiatamento è già importante. Arrivato con un bagaglio di esperienza e di trofei notevole, Luka si è messo subito a disposizione del Mister e della squadra, con umiltà e con la sua leadership silenziosa, con tanta voglia di raggiungere grandi risultati sul campo. Oggi, tutti insieme, ti festeggiamo: buon compleanno, eterno Luka Modric!". Con queste parole sul suo sito il Milan celebra il centrocampista croato Luka Modric nel giorno in cui compie 40 anni. 

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:15
Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

01:18
Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

01:37
Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

01:55
Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

01:45
Da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

01:40
Napoli, è un super KDB

Napoli, è un super De Bruyne

01:28
Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

01:58
Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

01:42
Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

03:01
DICH LOCATELLI post Israele DICH

Locatelli: "Italia, che carattere ma non ci piace essere pazzi"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

21:14
Lazio, per Lazzari affaticamento al polpaccio destro
21:09
AIA, Zappi: "La Refcam farà capire quanto complicata sia la funzione dell'arbitro"
20:35
Guida senza patente, multati calciatori del Frosinone
20:33
Baldini: "Queste sono vittorie che fanno maturare"
20:05
Anche Fabregas e Hamsik agli esami del Master Uefa Pro a Coverciano