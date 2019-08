Milan, Giampaolo: "Silva? Finché è qui lo uso. C'è ancora tanto da fare"

IL POST GARA

"Perché André Silva e non Piatek dall'inizio? Il Milan dispone di una rosa di calciatori forti e per ogni partita posso scegliere. André non so se va via ma è un professionista e finché è qui lo uso e anche oggi André ha fatto una buona partita". Marco Giampaolo spiega le scelte iniziali fatte contro il Brescia. "Piatek e Silva insieme? Hanno caratteristiche diverse ma potrebbe capitare". Milan, Giampaolo: "Non sono un asimmetrico, resto un talebano"

"Quanto manca per essere il Milan di Giampaolo? A tratti ho visto buone cose poi abbiamo perso un po' il controllo della partita, ci siamo allungati - ha proseguito il tecnico rossonero - C'è tanto lavoro da fare, ho intravisto cose positive ma c'è bisogno di lavorare assieme. finora lo abbiamo fatto solo parzialmente. Paquetà? Può essere una grandissima mezzala ma deve imparare a essere meno brasiliano e più concreto ma ha tecnica per fare la mezzala puntuale e precisa. Negli ultimi dieci minuti l'ho dirottato sulla trequarti e potrebbe fare anche quel ruolo ma a me lì piace un attaccante". E ancora: "Piatek è un giocatore importantissimo, se non ha giocato dall'inizio non è finito il mondo. Sono scelte anche in funzione della condizione. adesso siamo in un momento di grande rodaggio".