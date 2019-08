Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, annuncia rivoluzioni nella fase offensiva, il grosso limite visto a Udine: "All'inizio pensavo che il problema fosse far rendere Suso, ma dobbiamo tenere quello che di buono abbiamo imparato come principio e riorganizzarci là davanti. Le soluzioni offensive che abbiamo proposto non ci piacciono, siamo sterili. Non c'è niente da buttare, ma dovrò curare qualche dettaglio in maniera diversa rispetto a un modo diverso di pensare calcio".