"Camarda ha 16 anni, non è che scende in C e sposta gli equilibri: deve coltivare il suo talento, ma non è che viene qui e segna 4 gol. Cerca di fare il suo, così come Coubis o Bartesaghi". Così Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, dopo il ko con l'Arezzo che lascia i rossoneri al penultimo posto (con 24 punti alla pari del Legnago) nel gruppo B di Serie C.