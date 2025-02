Cambio in panchina per il Milan Futuro: esonero per Daniele Bonera, arriva Massimo Oddo

Se la prima squadra sta vivendo un periodo difficile, in casa Milan Futuro la situazione sembra ancor più complicata. Dopo la sconfitta per 2-3 contro il Pescara e il terzultimo posto nel girone B di Serie C, la società rossonera ha deciso di dare una svolta in panchina e chiamare Massimo Oddo al posto di Daniele Bonera. L'ex difensore bresciano è stato infatti esonerato nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio lasciando la squadra con ventidue punti, soltanto tre in più del Legnago ultimo in classifica e attualmente candidato per la retrocessione diretta in Serie D.