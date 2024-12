Milan, Fonseca: "Lasciare crescere Camarda senza creargli pressioni"

"Dobbiamo lasciare crescere Camarda con equilibrio. Le aspettative e le pressioni per questi giovani non sono buone. Non dobbiamo creare pressione su Camarda: è un giocatore giovane ed equilibrato, lasciamolo così. Sono attento al suo lavoro e devo pensare bene al suo utilizzo. Questi giovani devono giocare al momento giusto, non dobbiamo creargli pressione, non deve avere questo peso e obbligo di essere decisivo". Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa.