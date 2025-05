Il centrocampista francese, titolare contro il Genoa, è dovuto uscire dopo soli 28 minuti, sostituito da Leao. Fofana ha probabilmente preso un pestone al 24' durante un contrasto con Messias. Il numero 29 è rimasto a terra qualche minuto toccandosi il piede ma è stato immediato il cambio da parte di Conceiçao, anche per non correre rischi in prospettiva della finale contro il Bologna di mercoledì prossimo all’Olimpico. Da valutare le condizioni del centrocampista