Milan e Bitpanda insieme per il lancio di Vision (VSN) Token

La partnership tra Milan e Bitpanda, nata nel 2024, ha compiuto un passo decisivo nel febbraio 2025, quando Bitpanda è diventato Back-of-Shirt Sponsor della Prima Squadra Maschile, entrando ufficialmente nel prestigioso gruppo dei Principal Partner del Club. Ora, con il lancio di Vision, Milan diventa un alleato strategico nello sviluppo dell'ecosistema Web3 di Bitpanda, offrendo una piattaforma senza pari per la distribuzione globale. Il Club agirà come un potente amplificatore, raccontando il progetto Vision ai milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo.