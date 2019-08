"Sono qui e sono molto felice. E' un orgoglio essere al Milan". Così Leo Duarte nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore del Milan. "Mio padre è fan di Paolo Maldini e siamo orgogliosi di questo. Voglio fare la storia in questo club", ha aggiunto il giocatore brasiliano. Alla domanda su chi assomiglia, Duarte ha dichiarato: "Credo che per il corpo e per il fisico posso ricordare Thiago Silva, ma con le dovute proporzioni. Se riesco ad avere la meta' del suo successo sarò felice". Infine sugli attaccanti italiani, ha concluso: "Non ho ancora giocato contro i giocatori italiani, ma spero di aiutare il club annullando questi attaccanti in Italia".