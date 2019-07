Maurizio Ganz si è presentato nel ruolo di nuovo allenatore della prima squadra femminile del Milan. "Sarebbe bello vincere il campionato, arrivare in Champions e vincere anche la coppa Italia. Ringrazio il Milan per aver pensato a me. Sono orgoglioso di essere qui, voglio creare un grande gruppo", le sue parole. "Con la maglia del Milan ho avuto la fortuna di vincere, andare via da giocatore e tornare come tecnico mi rende orgoglioso. Ho conosciuto ieri le ragazze - aggiunge - avrei voluto essere li' anche adesso per i test fisici. Non vedo l'ora di sabato, quando partiremo per la settimana di ritiro a Ponte di Legno. Ringrazio Paolo Maldini, Zvonimir Boban, Elisabet Spina e Angelo Carbone per avermi chiamato". "Il DNA Milan c'è sempre stato anche se sono rimasto poco da giocatore. Il percorso in rossonero l'ha poi fatto anche mio figlio. Credo che possa nascere qualcosa di bello anche da tecnico. Ho visto le ragazze con tanta voglia e determinazione, sono impaziente di iniziare questa avventura", prosegue Ganz.