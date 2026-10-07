Milan, Bartesaghi: "La fiducia non mi è mai mancata. Gila e Hutchison mi stanno impressionando"

Dopo la lunga sosta per le nazionali, il Milan è pronto a ripartire. Complici gli infortuni per Saelemaekers ed Estupinan, pronto a prendersi sempre più spazio Davide Bartesaghi: "La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze".