Milan, Bartesaghi: "La fiducia non mi è mai mancata. Gila e Hutchison mi stanno impressionando"

Dopo la lunga sosta per le nazionali, il Milan è pronto a ripartire. Complici gli infortuni per Saelemaekers ed Estupinan, pronto a prendersi sempre più spazio Davide Bartesaghi: "La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze".
È un Milan che può migliorare ancora: "Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale". Bene l rapporto con l'allenatore: "Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene". Mentre sui compagni che lo hanno impressionato: "Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".
Infine sui giovani, tra cui la sua Under 21 che ha appena conquistato il pass per l'Europeo di categoria: "È sempre il nostro momento per noi giovani, la nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene".