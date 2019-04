MIHAJLOVIC: "LA FIORENTINA? I TIFOSI MI DAVANO DEL SACCO DI M..."

13/04/2019

Vigilia calda per Sinisa Mihajlovic che, con il suo Bologna, è atteso dalla sfida con la Fiorentina, ex squadra del tecnico serbo. E con i tifosi viola, Miha ha un conto in sospeso: "È una situazione strana giocare in casa senza pubblico (il riferimento è al possibile sciopero del tifo viola, ndr), ma mi ricordo che quando allenavo la Fiorentina mi davano del sacco di merda anche se vincevamo una partita. Ci sono sempre striscioni contro i Della Valle e non capisco come sia possibile, perchè è una famiglia che ha tirato la squadra fuori dai guai. Dovrebbero tenerseli stretti anzichè criticarli. Quando io stavo lì, preferivo che i tifosi fischiassero me piuttosto che i giocatori, tanto a me non importava nulla”.