"Metti in campo il cuore" su Italia 1: show con Pippo Inzaghi, Di Natale, Rocco Hunt

Ormai l'appuntamento è un classico della sosta di campionato di novembre: domenica 17 novembre su Italia 1 in seconda serata dopo Le Iene torna "Metti in campo il cuore". Calcio e solidarietà, spettacolo e beneficenza con la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del cuore Shalom, l'associazione di volontariato che quest'anno compie 50 anni. In campo, tra gli altri, il padrone di casa Pippo Inzaghi (primo in Serie b con il Pisa), Totò Di Natale, Sergio Pellissier, Rocco Hunt, Il Tre, i Santi Francesi, i BNKR44, Roberto Lipari di Striscia la Notizia e una lunga serie di artisti, calciatori, attori, comici e content creator. Con Benedetta Radaelli, la telecronaca di Riccardo Trevisani, Ciccio Graziani e le imitazioni di Edoardo Mecca.