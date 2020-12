Messi non ha dubbi: "Guardiola e Luis Enrique sono i migliori"

Guardiola e Luis Enrique i numeri uno in panchina. Leo Messi non ha dubbi e parlando degli allenatori che ha avuto sottolinea che "Guardiola e Luis Enrique sono stati i migliori". "Pep ha qualcosa di speciale - ha detto l'argentino nell'intervista all'emittente televisiva spagnola laSexta - Non lo so, ti fa vedere le cose in un'altra maniera. E poi come preparava le partite, difensivamente e per il gioco d'attacco, ti diceva esattamente come sarebbe stata la partita, e come bisognava attaccare per vincere".