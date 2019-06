De Rossi verso il Boca, sondaggio a Baires per la scuola delle figlie

06/06/2019

Subito dopo il burrascoso addio di Daniele De Rossi alla Roma si è iniziato a parlare di un possibile trasferimento dell'ex centrocampista giallorosso in Argentina, al Boca Juniors dell'amico Burdisso, e ora arriva un indizio importante che conferma come Capitan Futuro stia effettivamente valutando il trasferimento a Buones Aires. Come riporta il Messaggero, infatti, De Rossi e la moglie, Sarah Felberbaum , hanno preso informazioni per le figlie sulla “Escuela Italiana Cristoforo Colombo”, istituto per italiani che vivono a Buenos Aires.

De Rossi vicino al Boca dunque? Non è detto, perché il giocatore sembra essere più attratto dalla possibilità di giocare una stagione nella MLS, in America, dove i Los Angeles Galaxy sarebbero già pronti ad accoglierlo. Non a caso dopo le tante aperture degli ultimi giorni, nell'ultima intervista il presidente del Boca, Daniel Angelici, ha frenato: "Il suo arrivo è difficile. Deve prendere una decisione se giocare il suo ultimo anno di carriera qui da noi. Le nostre porte restano aperte, ma è lui che deve scegliere".

Ma c'è anche una terza possibilità, ne scrivo i media argentini: De Rossi potrebbe decidere di far durare la sua esperienza in Argentina soltanto sei mesi, una semplice tappa fino alla Libertadores, e poi a gennaio trasferirsi ai Galaxy, impossibilitati in questo momento ad ingaggiarlo perché hanno già sforato il loro budget stagionale.