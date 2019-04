Ajax, Ten Hag svela il futuro di De Ligt: "Bayern o Barcellona"

12/04/2019

Ormai lo conoscono tutti. Matthijs De Ligt è l'obiettivo neanche nascosto di moltissimi top club europei e ormai non ci sono più dubbi che a fine stagione lascerà l'Ajax. Il difensore olandese, classe 1999, è tra i grandi talenti emergenti del calcio mondiale e sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato.

Su di lui ha messo gli occhi da tempo la Juventus, che ha avuto anche la possibilità di osservarlo da vicino nei quarti di Champions League, ma per i bianconeri la strada sembra essere in salita.

A svelarlo è stato lo stesso allenatore dell'Ajax, Ten Hag, che ha annunciato al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung la cessione del capitano la prossima estate: “Le possibilità che De Ligt resti all’Ajax sono pari a zero. Ci sono moltissime squadre che hanno mostrato grande interesse per lui. Ci lascerà sicuramente la prossima estate, ma non so se andrà al Bayern o al Barcellona”.

Juventus neanche menzionata quindi, ma forse soltanto perché la partita dell'Allianz Stadium è lontana solo pochi giorni e il tecnico non vuole mettere pressione sul ragazzo, di cui ha detto anche che: “Adesso gioca davvero da uomo maturo. La nostra squadra gioca con creatività e coraggio e questo in parte anche per merito di Matthijs, è un vero leader. A tanti giocatori olandesi piace portare palla, lui invece preferisce difendere. Rappresenta un qualcosa di nuovo per l’Olanda".