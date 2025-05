Memorial Tavecchio, consegnati a Milano i premi Fair Play

Più forte delle altre squadre, si è autoesclusa dalle finali per dare ad altri calciatori la possibilità di vincere. Perché lo sport, al di là del risultato, "è soprattutto condivisione, rispetto e opportunità". Per questo motivo l'Atalanta For Special, che disputa il campionato DCPS (Dipartimento Calcio Paralimpico Sperimentale), ha ricevuto il premio speciale alla terza edizione del Memoria Carlo Tavecchio, che si è svolta all'Auditorium della Caserma Teuliè di Milano. Organizzato dal Panathlon Club Milano, alla presenza tra gli altri del presidente della Figc, Gabriele Gravina, del presidente della Lnd, Giancarlo Abete, e del presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, il Memorial è stata l'occasione per consegnare i Premi Fair Play ad alcuni protagonisti del calcio dilettantesco. Oltre all'Atalanta For Special, il premio speciale è andato anche a Filippo Carobbio che, lasciatosi alle spalle il calcio scommesse, è ripartito allenando i ragazzi fino ad approdare in serie D. Per la categoria società il premio è andato al Rozzano Calcio, che ha dedicato un murales nel suo centro sportivo a Oscar, giovanissimo tesserato morto per un improvviso malore. Tra i dirigenti è stata premiata la presidentessa del Bonola, Katia Pellegrino: la storica scuola calcio milanese da lei guidata quest'anno ha vinto il campionato ottenendo la promozione con la prima squadra. Il premio tra gli allenatori è andato a Marco Montagnoli, 41 anni, tecnico e bomber senza età sceso in campo per dare una mano ai suoi ragazzi e realizzare il centesimo gol in carriera. L'arbitro premiato è stato Marco Bartoli, primo arbitro con disabilità motoria della Figc. Tre infine i calciatori premiati: Leo Gerbino, quindicenne del Sangiuliano City, che ha fatto annullare un suo gol realizzato col l'aiuto di una mano che l'arbitro non aveva visto; Serafina Stasi, dieci anni del GS Villa, che si è fermata per aiutare una avversaria dopo un contrasto di gioco nonostante fosse sola davanti al portiere; ) Alberto Gamba, capitano dell'Ausonia e della rappresentativa under 17, leader in campo e un grande esempio di educazione e fair play per tutti i compagni.