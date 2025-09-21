Logo SportMediaset
Meloni e Lazio-Roma: "Chiudo l'intervento perché non voglio fare la fine di Fantozzi..."

21 Set 2025 - 13:00

"Vado a conclusione perché c'è una partita importante e non voglio fare la fine di Fantozzi con 'La corazzata Potëmkin' e le radioline". Dopo circa venticinque minuti del suo intervento sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI, la premier Giorgia Meloni si è concessa questa battuta, con un implicito riferimento al derby calcistico della Capitale, al via di lì a un quarto d'ora. Dalla platea una ragazza ha urlato "Forza Lazio", e Meloni ha replicato sorridendo: "Stai calma".

