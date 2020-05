Medici, l'allarme di Castellacci: "Responsabilità? Molti colleghi minacciano dimissioni"

"Un medico non è un eroe, ma un professionista serio e si assume le proprie responsabilità. E' da tempo che continuo a ripetere che il medico del calcio è l'anello debole della catena che non ha un contratto depositato in Lega. Il paradosso è che la figura più debole si ritrova ad essere la figura fondamentale e la più critica. Ho già ricevuto molte lettere di colleghi dalla Serie B che minacciano le loro dimissioni in caso non venisse rivista la questione della responsabilità, che diventa una responsabilità penale". Così l'ex responsabile medico della Nazionale Enrico Castellacci dopo la puntualizzazione del Cts al protocollo di sicurezza sulla diretta responsabilità del medico sociale per la ripresa degli allenamenti di gruppo.