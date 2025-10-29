Logo SportMediaset

Calcio

Mbappé, venerdì la consegna della Scarpa d'Oro 2024/2025

29 Ott 2025 - 20:20
© Getty Images

© Getty Images

La prima annata di Kylian Mbappé al Real Madrid si è conclusa senza la soddisfazione della Champions League, ma con la conquista di un riconoscimento prestigioso come la Scarpa d'Oro. L'attaccante francese ha concluso la sua prima stagione in Liga con 31 gol segnati, anticipando in classifica due grandi finalizzatori come Gyokeres e Salah. La cerimonia di consegna del trofeo avverrà venerdì a Madrid, più precisamente al Santiago Bernabeu, nei minuti precedenti all'inizio della sfida tra Real Madrid e Valencia. 

