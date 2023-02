Mbappé-Oakley, ecco la nuova collezione signature 2023

IL LANCIO

L'attaccante del Psg: "I colori audaci ed energici riflettono la mia personalità"

Mbappé-Oakley, ecco la nuova collezione





















1 di 12 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Kylian Mbappé, fenomeno del calcio e atleta del Team Oakley®, lancia la sua Signature Series 2023 in collaborazione con il brand. L’esclusiva collezione unisce le iconiche silhouette Oakley e lo stile personale di Kylian, dando vita a un eyewear dove il confine tra moda e prestazioni si assottiglia. Con una palette sofisticata fatta di marrone e oro e diversi livelli di opacità per riprodurre il color block, la collezione firmata Kylian è un mix di ispirazioni, per una collezione sorprendente come il suo gioco.

“Per me, essere un calciatore significa capire quanto è importante prestare attenzione a ogni minimo dettaglio” ha dichiarato Kylian Mbappé. “Ho adottato questo approccio anche per creare la mia nuova collezione Signature con Oakley. I colori audaci ed energici riflettono la mia personalità, mentre le silhouette mantengono un design versatile e una loro estetica. Ogni modello ha il proprio stile, così come ogni calciatore ha la propria filosofia di gioco.”

La nuova collaborazione tra Oakley e l’attaccante francese prevede quattro modelli: HSTN per gli adulti, nella versione da sole e da vista, e Frogskins per i bambini, sempre nelle due versioni da sole e da vista.

HSTN, il modello da sole della Signature Series di Kylian Mbappé, consiste in una raffinata montatura bicolore in BiO-Matter™ con lenti Prizm™ Bronze Tungsten Iridium: progettate per ottimizzare colori e contrasti nella vita quotidiana, assicurano scenari più vibranti e colori dall’aspetto più caldo. La versione da vista HSTN Rx presenta invece una raffinata montatura Polished Clear su cui si inseriscono le lenti Oakley Authentic Prescription con iconico logo ellittico di Oakley inciso al laser e iniziali di Mbappé sulla placchetta decorativa in metallo.

Per quanto riguarda Frogskins XS e XXS, sono appositamente progettati per i visi più piccoli, in modo che anche i bambini possano indossare gli occhiali da sole o da vista portando con sé un pezzetto del loro idolo. Il modello da sole si rifà a HSTN e alla sua montatura Light Curry con lenti Prizm Tungsten Iridium, mentre i Frogskins da vista si basano sulla classica combinazione tra montatura Polished Clear e lenti trasparenti. Tutti i modelli della collezione Signature 2023 di Kylian Mbappé sono arricchiti da un elemento personalizzato con le iniziali di Kylian, per un tocco unico ed elegante, e vengono forniti con una custodia e una microbag esclusive che sfoggiano il logo di Kylian stampato lungo un dettaglio oro.

A partire dal 16 febbraio sarà possibile acquistare un’anteprima della Kylian Mbappé 2023 Signature Collection presso rivenditori selezionati in Italia e Francia, ma anche nei negozi e negli e-commerce europei di Oakley.

L’intera collezione sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 20 marzo. Per saperne di più, consultare il sito Oakley.com o il profilo @Oakley.