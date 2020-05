Mazzoleni: "In Juve-Inter i giocatori erano spaventati, non è calcio senza pubblico"

Il calcio sta provando a ripartire, ma anche se dalle autorità dovesse arrivare l'ok per portare a termine il campionato, non ci sarebbe spazio per i tifosi. La Serie A si disputerà a porte chiuse in un clima surreale. "Da addetto al Var ho assistito a Juventus-Inter, dello scorso 8 marzo - ha raccontato l'arbitro Mazzoleni -. Match bellissimo sulla carta, ma già si avvertiva una situazione molto anomala, i giocatori sembravano spaventati". Il direttore di gara è ottimista: "Giocare regalerebbe speranza, ma il calcio è fatto per il pubblico".