Matuzalem, un post per ricordare i falli su Brocchi e Kristicic

Ricordare le vecchie imprese, soprattutto nel calcio, è sempre fonte di nostalgia. C'è chi ripensa ai gol segnati, chi alle vittorie e chi... ai falli commessi. È il caso di Francelino Matuzalem che su Instagram ha recentemente "celebrato" i due falli che commise nel 2013 con la maglia del Genoa ai danni di Brocchi e Kristicic.

Nel fumetto Matuzalem è in primo piano con la maglia rossoblù (senza altri segni distintivi) e una pipa in bocca. Dietro, in due quadri... le tibie dei due avversari. "Era un giocatore la cui lealtà era la chiave! Un simpatico quadro", è il messaggio che accompagna il post.

L'intento di Matuzalem era chiaramente ironico, anche se i due falli a cui fa riferimento furono piuttosto duri. Il primo costrinse Brocchi a lasciare il calcio dal momento che si ruppe l'articolazione del piede durante un Genoa-Lazio. Il secondo, su Krsticic, durante il derby di Genova, portò ad un esito simile: fallo sul centrocampista avversario e grave lesione alla caviglia con il blucerchiato che non è mai più tornato ai livelli precedenti.

Insomma, immergersi nel ricordo del passato è sempre bello, ma questa volta, forse, è stato un po' di cattivo gusto.