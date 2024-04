Materazzi torna a Berlino: "La testata di Zidane? Non mi piace perché..."

© Getty Images

Marco Materazzi si racconta in un'intervista al Times e torna alla notte della finale di Berlino contro la Francia e della testata ricevuta da Zidane: “Non mi piace. Non rende giustizia a quella che è stata la mia carriera. Quell'episodio non sarebbe mai dovuto accadere. Nella tensione di quella finale di Berlino, tra i battibecchi e gli insulti, Zidane mi offrì la sua maglietta e io dissi di no, che preferivo sua sorella. Poi si voltò e reagì come tutti ricordano. Non ho mai più rivisto Zinedine".