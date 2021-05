Marotta: "Voci Juve? Voglio aprire un ciclo all'Inter. Vicini alla vittoria grazie a Conte"

Bocca sostanzialmente cucita sul futuro societario e molta cautela (scaramantica) riguardo allo scudetto. Eppure nel pre-partita di Crotone-Inter l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha espresso concetti forti. In primo luogo un grande riconoscimento a Conte: "Se siamo qui, se siamo vicini all'obiettivo il merito è del nostro allenatore e del suo grande lavoro: ha saputo compattare e guidare magnificamente il gruppo". Riguardo al suo futuro, invece, una smentita importante: "Le voci su un mio ritorno alla Juve? Non mi riguardano, io vorrei aprire un ciclo vincente qui all'Inter". Più abbottonato su Suning e sul ritorno in Italia del presidente Zhang: "Ha approfittato della possibilità di poter rientrare per stare vicino alla squadra in questo finale di stagione. Siamo ora tutti concentrati sul raggiungimento dell'obiettivo, poi parleremo del futuro".