Marotta: "L'Inter ha l'obbligo di puntare a Scudetto e Champions"

"Nel nostro Dna c'è l'obbligo di competere nel migliore dei modi in tutte le competizioni. Cercheremo di arrivare fino in fondo in Champions e vincere lo Scudetto". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita di campionato contro la Lazio all'Olimpico. "Io credo che stasera sia importante valutare la prestazione della squadra. La classifica si sta allungando davanti ma siamo in una fase interlocutoria quindi non si deve parlare di squadra in fuga o pretendenti allo Scudetto. Da noi è importante avere risposte, i giocatori ne sono consapevoli", ha aggiunto il presidente nerazzurro.